Van’da Ramazan öncesi cami temizliği

Van Büyükşehir Belediyesi kent genelinde bulunan camilerde Ramazan ayı öncesinde temizlik çalışması yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde bulunan camilerde temizlik çalışmalarına devam ediyor. Ramazan ayı öncesi ekipler, 168 camide temizlik çalışması yaptı. 6 araç, 32 personel ile 168 cami ve 72 Kur’an kursunda sürdürülen çalışmalarda cami ve Kur’an kursları köşe bucak temizlendi. Halı, kapı, cam, kitaplık, avizeler ve ayakkabılıkları titizlikle temizleyen ekipler, camilerin lavaboları ve abdesthanelerini de dezenfekte ederek eksikliklerini gideriyor.

Cami temizliğinin belediye hizmetleri arasında önemli bir yeri olduğunu belirten vatandaşlar, Van Büyükşehir Belediyesine teşekkür ettiler.

Ayrıca vatandaş ve cami imamlarının talepleri istikametinde camilerin halıları da yıkanıyor.