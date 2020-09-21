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Van’da PKK’ya ait 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği ile 1 adet el bombası ele geçirildi
VAN’IN BAŞKALE İLÇESİNDE JANDARMA EKİPLERİ TARAFINDAN YAPILAN OPERASYONDA 1 ADET KALAŞNİKOF PİYADE TÜFEĞİ, 1 ADET EL BOMBASI, FİŞEK ELE GEÇİRİLDİ
VAN 21.09.2020, 14:01
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Van’ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası ile çok sayıda fişek ele geçirildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığınca, PKK/KCK terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde; PKK/KCK terör örgütüne ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesi Yukarıdallı Mahallesi kırsalında 21 Eylül 2020 tarihinde operasyon icra edilmiştir. İcra edilen operasyon neticesinde; 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet el bombası, çok miktarda makinalı tüfek fişeği, bir miktar Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ele geçirildi” denildi.
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