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Van’da park halindeki otomobil yandı
VAN’IN İPEKYOLU İLÇESİNDE PARK HALİNDEKİ BİR OTOMOBİL YANARAK KULLANILAMAZ HALE GELDİ.
VAN 20.07.2020, 10:47
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Van’ın İpekyolu ilçesinde park halindeki bir otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Alınan bilgilere göre olay, sabaha karşı ilçenin Cevdet Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. S.G.’ye ait park halindeyken alev alan otomobile Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürülürken, otomobilin motor bölümünde büyük hasar oluştu.
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