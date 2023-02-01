Van’da palyatif servisi hizmete açıldı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında tam kapasiteyle çalışacak palyatif servisi hizmete açıldı.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 3 milyon hastaya hizmet veren SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, şehir sağlığına yeni birimler kazandırmaya devam ediyor. Bu çerçevede SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ek binasında palyatif servisi hizmet vermeye başladı. Merkezin açılışında konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, daha önce hastanenin ana binasında palyatif servisi hizmeti verdiklerini hatırlattı. Ek binada ise bu hizmeti daha fazla bir kapasiteyle vereceklerini ifade eden Başhekim Sarıkaya, "Palyatif, ilimiz için önemli bir ihtiyaçtı. Bu yüzden uzunca bir süredir bunun hazırlığını yapmıştık. Bugün de açılışını yapmış olduk. Palyatif servisinde özellikle bakıma muhtaç, eve gidemeyecek durumda olan veya solumun açıdan eğitim alması gereken hastalar bir süre burada takip ediliyor. Ek binamızı tam kapasiteyle çalıştırmak üzere başlatacağımız projelerden biri de palyatif servisiydi. İnşallah bu hastanemizi yakın zamanda daha aktif hale getireceğiz. Yeni servisimiz Van iline hayırlı olsun" dedi.

Servisin hem Van hem de bölge illerindeki palyatif hastalarının ihtiyacını karşılayacağını dile getiren İl Sağlık Müdürlüğü Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Sevcan Sağlam ise servisin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ek hizmet binasında yapılan açılışa İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzman Dr. Sevcan Sağlam, Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya ve hastane personeli katıldı.