Van’da özel okullardan başarılı sporculara ücretsiz burs

Van’da, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Özel Eğitim ve Öğretim Kurumları arasında ilk ve ortaöğretim çağındaki başarılı sporcuların özel öğretim kurumlarında yüzde 100 burslu olarak okumalarına imkân sağlayan “Sporcu Öğrencilerin Eğitimde İş Birliği Protokolü” imzalandı.

Valilik Alipaşa Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Van Valisi Mehmet Emin Bilmez, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ve okul temsilcileri katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç’ın tanıtım konuşmasının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Vali Bilmez, Van’ın nüfusunun yüzde 63.4’ünün 30 yaş altı olduğuna dikkat çekerek, “Genç bir kitleden oluşuyoruz. Sadece ilk,orta ve lisede okuyan öğrenci sayımız 360 bin civarında. Orta ölçekli bir kent nüfusu kadar öğrencisi olan bir kentiz. Eğitim alanında güzel gelişmelerin olduğuna da şahitlik ediyoruz ama hala çok eksik olduğumuz alanlarımız da bulunaktadır. İl merkezi başta olmak üzere özel sektörde de eğitim alanında ciddi kurum ve kuruluşlar, eğitime katkı sunan yapılarımız var. Bu anlamda Gençlik ve Spor İl Müdürlüğümüz, eğitim alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlarla birebir yaptığı görüşmede, spor alanında ülkemizi temsil eden gençlerimizin fark edilmesi ve değer verilmesi açısından çok önemli hayırlı bir çalışmaya imza attılar. Bunun için hem il müdürümüzü hem de okul temsilcilerine teşekkür ediyorum” dedi.

Vali Bilmez tarafından tüm okul temsilcilerine teşekkür belgesi takdim edilmesi ile devam eden tören, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ile okul temsilcilerinin protokol imzalamaları ile sona erdi.

Karşılıklı atılan imza neticesinde 153 başarılı sporcu özel okullarda ücretsiz eğitimlerine devam edebilecek.