Van’da otobüslere yönelik denetim yapıldı

Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, kış koşullarına bağlı olarak sis, yağış ve buzlanma gibi olumsuz hava koşullarında şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs şoförlerinin dikkat ve hassasiyetlerini en üst düzeyde tutarak bu araçların karışabileceği trafik kazalarını önlemek amacıyla Van Şehirlerarası Otobüs Terminalinde denetim yaptı.