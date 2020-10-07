Van’da oto kılıfları içerisinde 19 kilo eroin ele geçirildi

Van merkez İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde yapılan aramada oto kılıfları içerinde saklanmış 19 kilo 300 gram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar kapsamında İpekyolu ilçesinde faaliyet gösteren bir kargo şubesinde arama yapıldı. Narkotik Madde Arama Köpeği Zeus ile birlikte yapılan detaylı aramada; 2 adet çuval içerisinde bulunan oto kılıfları arasına zulalanmış vaziyette 38 paket halinde toplam 19 kilo 300 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak M.A. “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.