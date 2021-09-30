Van’da ‘Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi’nin satış sözleşmesi imzalandı

Van’da ‘Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi’nin satış sözleşmesi imzalandı.

Valilik Hüsrevpaşa Toplantı Salonunda düzenlenen imza törenine Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, AK Parti Van milletvekilleri Osman Nuri Gülaçar ve İrfan Kartal, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı, S.S. Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Fahri Solmaz katıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ali Kemal Atlı’nın sanayi sitesi hakkında bilgilendirmede bulunmasının ardından konuşan Vali Bilmez, Van’ın orta ölçekli bir sanayi sitesine ihtiyacı olduğunu ifade ederek, “İlimizde küçük sanayi sitemiz vardı, organize sanayi bölgemiz vardı ama orta ölçekte bir sanayi sitemiz yoktu. Bu Van’ın ihtiyacıydı. Orta ölçekli küçük sanayi sitesi yönetimi ve milletvekillerimizin girişimi sonucu, uzun bir süreçten sonra hedefimize ulaştık. Bugün de milletvekillerimizin huzurunda yapacağımız protokolle kooperatifin tapu devirleri gerçekleştirilecek. Bundan sonra da üstyapı çalışmalarına başlanacak. Emek veren, katkı sunan herkesten Allah razı olsun” dedi.

AK Parti Van Milletvekili Osman Nuri Gülaçar ise “2018 milletvekilliği sürecinde Başkan Fahri Solmaz ve heyetinin bu konudaki çalışmalarını AK Parti vekilleri olarak birçok bakanlık nezdinde sayısız girişimlerde bulunduk. Bütün uğraş ve emekler sonunda bugün protokolünü imzalayacağımız sanayi sitemizin Van’ımıza, iş insanlarımıza hayırlı olmasını diliyor, bu güzel emeğe teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti Van Milletvekili İrfan Kartal da, Van’ın böyle bir siteye, böyle bir projeye ihtiyacı olduğunu belirterek, “Gerçekten Fahri Başkanımızın verdiği çabayı, çalışmayı yakından biliyoruz. Ben bu yatırımın ilimize, sanayicimize ve orta ölçekli esnafımıza hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

S.S. Van Gölü Orta Ölçekli Küçük Sanayi Sitesi Kooperatif Başkanı Fahri Solmaz ise “Bu projenin hayata geçmesi için 6 şehre gittik. Bu proje yüzde 90 ilimizin yüz akı olacak. İlimizin iklim şartlarına da uygundur. Bu projede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bakanlarımızın, milletvekillerimizin, valiliğimizin, çevre ve şehircilik il müdürlüğümüzün emeği var. Ben emeği olan herkese teşekkür ediyorum” dedi.