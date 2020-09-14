Van’da okullar yüz yüze eğitim için hazırlanıyor
VAN’IN BAHÇESARAY İLÇESİNDEKİ İZZET GÖRÜR ORTAOKULU ÖĞRETMENLERİ, YENİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN OKULU BAŞTAN AŞAĞI YIKAYARAK DEZENFEKTE ETTİ.
Van’ın Bahçesaray ilçesindeki İzzet Görür Ortaokulu öğretmenleri, yeni eğitim öğretim yılı için okulu baştan aşağı yıkayarak dezenfekte etti.
Tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da 21 Eylül 2020 tarihinde yüz yüze eğitim öğretim başlıyor. Fedakar öğretmenler ise görev aldıkları okulları sil baştan temizliyor. Kırmızı Köprü mevkiindeki İzzet Görür Ortaokulunda görev yapan öğretmenler, korona virüs tedbirleri kapsamında boyadan temizliğe en ince detayına kadar okullarını eğitim öğretime hazırlıyor. Öğretmenlerin görev aldığı temizliğin görüntüleri, sosyal medyada hesaplarında büyük beğeni topladı.
Öte yandan, Çatak ilçesinde bulunan Alacayar İlk ve Ortaokulu öğretmenleri ise yüz yüze eğitim öncesi okulu etiketler ve Sağlık Bakanlığının uyarı yazılarıyla donattı.
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