Van’da okullar tatil edildi

Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın için tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 20 Ocak 2022 Perşembe günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim kurumları (lise, halk eğitim, RAM, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri dahil) 1 gün süreyle tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli de idari izinli sayılacaktır” denildi.