Van’da okullar arası halk oyunları yarışması sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğünün 2021-2022 Faaliyet Programı çerçevesinde, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen ‘Okul Sporları Halk Oyunları İl Birinciliği’ yarışmaları sona erdi.

Nur Tatar Spor Salonu’nda saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan yarışmalar geleneksel, düzenlemeli ve düzenlemesiz kategorilerinde yapıldı. 11 okulun katılımıyla başlayan yarışmalarda, ekiplerin dereceye girebilmek için kıyasıya mücadeleleri salondakiler tarafından ilgiyle izlendi. Yöre kültürünün en güzel şekilde yansıtıldığı oyunlarda öğrenciler birinci olabilmek için ter döktü.

‘Gençler Düzenlemeli’ dalında Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci olurken, ‘Yıldızlar Düzenlemesiz’ dalında, Koç Ortaokulu birinci, Lütfiye Binnaz Saçlı Ortaokulu ise ikinci oldu. ‘Yıldızlar Düzenlemeli’ dalında Hilmi Irak Ortaokulu birinci olurken, Sempaş Ortaokulu ikinci ve Hacıbekir Ortaokulu ise üçüncü oldu. Gençler Düzenlemesiz kategorisinde ise İpekyolu Anadolu Lisesi birinci, Cumhuriyet Anadolu Lisesi ikinci ve Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi ise üçüncü oldu. ‘Minikler Düzenlemesiz’ dalında da Fevzi Geyik İlkokulu birinci olurken, dereceye giren ekiplere ödülleri protokol tarafından verildi.