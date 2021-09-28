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Van’da okul kantinleri denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki eğitim öğretim kurumlarının kantinlerinde denetim yaptı.

VAN 28.09.2021, 17:25
Van’da okul kantinleri denetlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, kentteki eğitim öğretim kurumlarının kantinlerinde denetim yaptı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının başlaması ile birlikte öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurları ortadan kaldırmak ve okul kantinlerinde satışı yasak olan ürünlerin önüne geçmek için çalışmalar sıklaştırıldı. Bu kapsamda Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, gıda mühendisleri eşliğinde il genelinde faaliyet gösteren okul kantinlerini denetledi.

Okulları gezen ekipler, satışı yapılan gıda maddelerinin yanı sıra hijyen, çalışma ortamı, ürünlerin fiyat etiketleri, gıda ürünlerinin son kullanma tarihleri ve işletme belgelerini tek tek kontrol etti. Kantinlerde satılan gıdaların sağlık koşullarına uygunluğu ve güvenliği ile ilgili işletme sahiplerine uyarılarda bulunan zabıta ekipleri, bu konuda eğitimcilerin ve ailelerin de duyarlı olmalarını istedi.

Okul kantinlerine yönelik yapılan denetimlerin eğitim öğretim süresince devam edeceği bildirildi.

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