Van’da öğrenciler internet kullanımı konusunda bilgilendirildi

VAN (İHA) – Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından öğrencilere internet kullanımı hakkında eğitim verildi.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri, siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, siber suçlarla ilgili farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri yapılması amacıyla oluşturulan SİBERAY programı çerçevesinde öğrencileri bilgilendirmeye devam ediyor. Bugün de Necmettin Erbakan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileriyle bir araya gelen polisler, ‘Güvenli ve Bilinçli İnternet Kullanımı, Siber Zorbalık ile

Teknoloji Bağımlılığı’ konularında eğitim verdiler.