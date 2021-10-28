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Van’da Nahar Aşıbeyaz Restaurant gerçekleştirilen görkemli bir açılışla hizmete başladı

Van’ın Edremit ilçesinde kurulan Nahar Aşıbeyaz Restaurant, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.

VAN 28.10.2021, 15:52
Van’da Nahar Aşıbeyaz Restaurant gerçekleştirilen görkemli bir açılışla hizmete başladı

Van’ın Edremit ilçesinde kurulan Nahar Aşıbeyaz Restaurant, düzenlenen görkemli bir törenle hizmete açıldı.

Van’da yeme içme sektöründe yıllardır hizmet veren Kervansaray Lokantası İşletmecisi Süleyman Şirp, Edremit ilçesinde kurdukları Nahar Aşıbeyaz Restaurant’ı vatandaşların hizmetine sundu. Açılışta bir konuşma yapan Van Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı İsa Berge, Van’ın sürekli gelişime açık bir şehir olduğuna dikkat çekerek, “Yerel dinamiklere ihtiyacımız var. Yerel dinamikleri kalkındırma adına yerel esnafımızı destekleyelim. İstihdama katkı sunmak, sermayeyi ilde tutmak beceri işidir, vicdan işidir. Sermayesini, emeğini ve alın terini Van’a döken esnafımız, halkımız bizim için çok kıymetlidir. Lütfen biz de yerel esnafımızı bu anlamda destekleyelim. Ben katılımlarından dolayı herkese teşekkür ediyor, işletmecimize başarılar diliyorum” dedi.

Van Fırıncılar ve Lokantacılar Odası Başkanı Osman Tuncil ise her iş yerinin açılışını büyük bir heyecanla açtıklarını belirterek, “Her açılan işyerinin istihdam edeceği insan sayısı en az 25 kişidir. bu da bizi heyecanlandırıyor. Pandemi dönemi ve ekonomik sıkıntıların olduğu bir dönemde, işletmecimizin böyle bir teşebbüste olmasından dolayı kendisini tebrik ediyorum. Bu süreç içerisinde böyle bir cesareti göstermek her baba yiğidin harcı değildir. Ben kendisine bol kazançlar diliyor, işletmemizin ilçemize, ilimize ve bölgemize hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.

Edremit’te böyle bir işletme açmanın eskiden beri hedefi olduğunu vurgulayan Nahar Aşıbeyaz Restaurant İşletmecisi Süleyman Şirp de, “300 metrekarelik iç alan ve 300 metrekarelik dış alandan oluşan işletmemizde, 150’ye yakın çeşit bulunuyor. Misafirlerimiz burada birbirinden güzel tatlarla buluşacak. Ancak biz kemikli kuşbaşı başta olmak üzere misafirlerimizin özellikle abuganiş ve kağıt kebabını tatmalarını tavsiye ediyoruz” dedi.

Edremit’te Van Gölü manzaralı işletmeyi vatandaşların hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Şirp, “Yıllardır böyle bir yer bekliyordum. Ancak 50 yaşından sonra nasip oldu. Biz de denize sıfır, güzel manzarası olan bir yerde böyle bir işletmeyi halkımızın hizmetine sunduk. 400 kişi kapasiteli olan işletmemizde her türlü toplantı ve etkinlik düzenlenebilir. Bunun yanında evlere ve iş yerlerine servislerimiz olacak. Ben işletmemizin ilçemize, ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.

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