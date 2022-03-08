banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Shell'den Benzin İstasyonlarını Kapatma Kararı!
Shell'den Benzin İstasyonlarını Kapatma Kararı!
Türkiye'de 2022 yılında doktor maaşları ne kadar?
Türkiye'de 2022 yılında doktor maaşları ne kadar?
Benzin ve motorinde zamların ardı arkası kesilmiyor!
Benzin ve motorinde zamların ardı arkası kesilmiyor!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!
Pandemi süreci bahçeli evlere olan talebi arttırdı!

Van’da “Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları” programı düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ünlü yazar Canten Kaya ile “Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları” konulu söyleyişi programını düzenledi.

VAN 08.03.2022, 15:04
Van’da “Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları” programı düzenlendi

Van Büyükşehir Belediyesi, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ünlü yazar Canten Kaya ile “Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları” konulu söyleyişi programını düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı, ‘8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde ünlü yazar Canten Kaya’nın anlatımıyla “Mutlu ve Huzurlu Ailenin Sırları” konulu bir söyleyişi düzenledi. Evliya Çelebi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli konferans salonunda düzenlenen söyleyişi programına Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez ve eşi Meral Bilmez, Emniyet İl Müdürü Atanur Aydın, kurum amirleri ve çok sayıda kadın katıldı.

Programda açılış konuşmasını yapan Kadın Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, toplumun temeli, olmazsa olmazı olan ve aileyi bir arada tutan kadını önemsediklerini belirtti. Daire Başkanı Biçek, “Her zaman görmek istediğimiz güçlü, ayakları yere sağlam basan, cevval kadınlar yetiştirmek adına hizmet politikalarımızı oluşturuyoruz” dedi.

"Evlilikte güven varsa huzur ve mutluluk var"

Daha sonra konuşan ünlü yazar Canten Kaya ise mutlu ve huzurlu bir aile için 4-S kuralına uyulması gerektiğini belirtti. Sevgi, saygı, sadakat ve sabır mutlu bir evlilikte olması gereken dört temel kural olduğunu anımsatan yazar Kaya, “4-S kuralı bizim ailemizde, yuvamızda ne kadar var? Öncelikle sevginin ifade edilmesi ve hissedilmesi kuralı var. Seviyoruz ama ne kadar yansıtıyoruz. Özellikle erkekler sever ama söyleyemez. Evlilikte saygı ise olmazsa olmazdır. Erkeğin karısına, kadının da eşine olan saygısı kalpleri birbirine bağlıyor. Diğer bir kural da sadakattir. Kadın güvenli olmak, erkek ise güvenilmek istiyor. Evlilikte güven varsa huzur ve mutluluk da var. Son kural ise sabırdır. Evliliği tek kelimeyle açıklayın dediğimiz zaman en çok gelen kelime ‘sabır’ oluyor. Sabretmeden olmaz. Bazen hatalar ve kusurlar olur ama sabır olmadan huzur ve mutluluk çok zordur” diye konuştu.

Yorumlar (0)
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18