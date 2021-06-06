Van’da muhtarlık seçimi heyecanı

Van’ın Tuşba ilçesine bağlı Ermişler Mahallesi muhtarı ile yerine getirilen azanın peş peşe vefatlarının ardından vatandaşlar yeni muhtarı belirlemek için bugün sandık başına gitti.

Van’da muhtarlık seçimi için Gevaş’ın Dereağzı, Çaldıran’ın Yukarı Gülderen, Erciş’in Latifiye, Vanyolu, Çataltepe, Doğancı, Kırkdeğirmen, Başkale’nin Işıklı, Tuşba’nın Ermişler, Edremit’in Köklü, Çatak’ın Adnan Menderes ve Başkale’nin Işıklı mahallelerinde binlerce seçmen muhtar adaylarını belirlemek için sandık başına gitti. Seçimlerin yapıldığı mahallelerden biri olan Ermişler Mahallesi’nde de 2 aday yarışırken, seçmenler oy vermek için Ermişler İlkokuluna gelmeye başladı.

Seçmenler yeni muhtarlarını seçmek için sabah saat 08.00 itibari ile oy vermek için sandık başına geldi. 2018’de yapılan seçimlerde muhtar olarak seçilen Abdulvahap Erdoğan’ın hayatını kaybetmesi üzerine yerine birinci aza Nesim Gökdoğan seçildi. Nesim Gökdoğan’ın da kısa sürede hayatını kaybetmesiyle yeniden muhtarsız kalan 800 seçmenli Ermişler Mahallesi bugün yeniden sandığa gitti. Adaylar Abdurrahman Erdoğanlı ve Abdurrahman Olgun’un yarıştığı Ermişler Mahallesi’ndeki seçim sonuçları ise akşam saat 17.00’da sandıkların açılmasıyla belli olacak.

Mahalle sakinlerinden Abbas Berk ise vefat eden her iki muhtarın kendi akrabası olduğunu belirterek, muhtar adaylarına da başarılar diledi.