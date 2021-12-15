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Van’da muhtarların 2 bin 940 dilekçesi çözüme kavuşturuldu

Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde 693 mahalle muhtarının taleplerini dinleyerek, verilen 2 bin 940 dilekçeyi de çözüme kavuşturdu.

VAN 15.12.2021, 10:31
Van’da muhtarların 2 bin 940 dilekçesi çözüme kavuşturuldu

Van Büyükşehir Belediyesi, 2021 yılı içerisinde 693 mahalle muhtarının taleplerini dinleyerek, verilen 2 bin 940 dilekçeyi de çözüme kavuşturdu.

Van Büyükşehir Belediyesi, mahallelerde yaşanan sorunları mahalle muhtarları ile birlikte çözmeye devam ediyor. Mahallelerde yaşanan sorunları ve çözüm önerilerini birinci ağızdan dinleyen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 16 personel ile mahalle muhtarlarının günlük taleplerini çözüme kavuşturuyor.

13 ilçenin muhtarları ile toplantılar yapıldı

Vatandaşa daha iyi hizmet verebilmek için çalışmalarını sürdüren Van Büyükşehir Belediyesi, sürekli muhtarlar ile bir araya gelmeye devam ediyor. Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 2021 yılı içinde 13 ilçenin muhtarları ile bir araya geldi. Vali Bilmez; İpekyolu, Tuşba, Edremit, Gevaş, Çatak, Bahçesaray, Gürpınar, Başkale, Özalp, Saray, Çaldıran, Muradiye ve Erciş ilçelerinde görev yapan 639 muhtarın sorun ve taleplerini birinci ağızdan dinleyerek çözümü için talimatlar verdi.

13 ilçe muhtarlarının Muhtarlar Günü kutlandı

Van Büyükşehir Belediyesi, 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla 13 ilçenin mahalle muhtarını bir araya getirdi. İskele Mahallesi’ndeki 15 Temmuz Şehitler Parkı’nda düzenlenen programa katılan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 693 muhtarın gününü kutladı. Vali Bilmez, programda muhtarlar ile bir bir ilgilendi.

Muhtarlara büyük kolaylık

Hizmetlerine her geçen gün bir yenisini ekleyen Van Büyükşehir Belediyesi, yeni bir çalışmaya da imza atarak muhtarlar için veri ve dilekçe odasını hayata geçirdi. Ana binada kurulan birimde muhtarlara hızlı çözümler üretilerek dilekçe yazma ve ilgili daire başkanlıklarına ulaştırmada yardımcı olunuyor. Bütün veri ve dilekçeler muhtarlık bilgi sistemine aktarılırken, dilekçenin alındığı mesajı ise muhtarlara anlık cep telefonu mesajıyla iletiliyor.

2 bin 940 dilekçe çözüme kavuşturuldu

Van Büyükşehir Belediyesi yüzlerce muhtarın sorun ve sıkıntısını çözüme kavuşturdu. 106 merkez ve 587 kırsal mahalle muhtarları ile ilgilenen Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı, 16 personel ile muhtarlardan gelen 2 bin 940 iş emri ve talebi çözüme kavuşturdu.

81 ilden gelen muhtarlar Van’ı gezdi

Van Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde Van Valiliği, Türkiye Muhtarlar Konfederasyonu ve İller İdaresi Genel Müdürlüğünün ‘Türkiye Muhtarlarla El Ele’ projesi kapsamında 81 ilden gelen 150 muhtarı ağırladı. 2 gün boyunca düzenlenen programda muhtarlar, Van’ın tarihi ve doğal güzelliklerini gezdi.

Muhtarlar maske, mesafe ve temizlik konularında uyarıldı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı etkin bir mücadele yürüten büyükşehir belediyesi, her alanda faaliyetlerini aralıksız bir şekilde sürdürdü. Muhtarlık İşleri Daire Başkanlığı, kent genelinde görev yapan muhtarların cep telefonlarına SMS göndererek maske, mesafe ve temizlik konuları ile ilgili hatırlatmalarda bulundu.

693 muhtara çanta hediye edildi

Vatandaşların ve muhtarların takdirini toplayan Van Büyükşehir Belediyesi, 106 merkez ve 587 kırsal mahalle muhtarına, muhtar çantası hediye etti. Mahalle muhtarlarına özel yaptırılan çantanın içinde ajanda, kalem, not defteri ve Van Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinin içinde yer aldığı hizmet katalogu yer aldı. Çantalar muhtarlara bizzat Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez tarafından verildi.

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