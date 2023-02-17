Van’da Miraç Kandili’nde eller, depremzedeler için semaya açıldı

Van’da vatandaşlar, Miraç Kandili dolayısıyla camilere akın ederek, Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenenler için dua etti.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed’in Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksa’ya götürülmesi ve buradan da ’huzur-u ilahiye’ yükseldiği gece olarak bilinen Miraç Kandili, tüm Türkiye’de olduğu gibi Van’da da dua ve ibadetle idrak edildi.

Kandil münasebetiyle Van İl Müftülüğü tarafından Ulu Cami’de bir program düzenlendi. Camilere akın eden Vanlılar, geceyi namaz ve deprem felaketinden etkilenenler için dualarla idrak etti. Okunan Kur’an-ı Kerim’in ardından konuşan Van İl Müftü Yardımcısı Sacit Emiri, gecenin önemiyle ilgili bilgiler verdi. Yapılan konuşmanın ardından depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara şifalar ve bölgede çalışanlara ise kolaylıklar olması konusunda dualar edildi.

Gecede ellerini semaya açan vatandaşlar bol bol dua ederken, cemaat yatsı namazının ardından camiden ayrıldı.