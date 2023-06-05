Van’da minikler ‘geri dönüşüm’ defilesi düzenledi

Van’ın Edremit Belediyesi tarafından açılışı gerçekleştirilen Atık Getirme Merkezinin açılış töreninde, öğretmenleriyle birlikte artık malzemeleri kullanarak kostüm tasarlayan minik öğrencilerin defilesi ilgiyle izlendi.

Edremit Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Atık Getirme Merkezi düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılış törenine, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla minik öğrencilerin öğretmenleriyle hazırladığı defile damga vurdu. Poşet, plastik malzeme ve kartondan yapılan kostümleri giyen minik öğrenciler, podyuma çıkarak geri dönüşüme dikkat çekti. Minik öğrencilerin defilesi, açılış törenine katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan programda konuşan Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, 5 Haziran Dünya Çevre Günü dolayısıyla sabah saatlerinden itibaren çeşitli etkinlikler düzenlediklerini hatırlattı. Çevre ve Sıfır Atık bilinci oluşturma gayesiyle bir hafta boyunca etkinlikler düzenleyeceklerini ifade eden Kaymakam Erdem, “Biz Sıfır Atık konusunda Edremit ilçesi olarak diğer 13 ilçemize nazaran hep bir adım daha önde olduk. Edremit Belediyesi; atık toplama merkezleri, ayrıştırma kutuları ve diğer birçok hususta öncü bir belediye oldu. Bu açıdan ben başta belediye başkanımız olmak üzere, tüm çalışma arkadaşlarına teşekkür ediyorum” dedi.

Edremit Belediye Başkanı İsmail Say ise göreve geldikleri 2019 yılından bu yana Van Gölü ve çevre odaklı çalışmalara hız verdiklerini belirterek, “Açılışını yaptığımız Atık Getirme Merkezinin ilk alt yapısını 2021 yılında yaptık. Merkezimizin bu noktaya gelişinde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü bir hafta boyunca farkındalık etkinlileriyle kutlayacaklarını dile getiren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı da, “Bu seneki sloganımız ‘Temiz Deniz, Temiz Dünya’ şeklindedir. Bu sabah Van Valimizin katılımıyla depremde ölenlerin anısına Van Denizi’mize bir çelenk bırakıldı ve arkasından etkinliklerle devam etti. Atık Getirme Merkezi, ilk defa Edremit Belediyemiz tarafından kuruluyor. İnşallah diğer belediyeler tarafından da devamı gelecektir” şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından tören, Sıfır Atık Projesi çerçevesinde geri dönüşüme katkı sunan öğrencilere hediye çekinin verilmesiyle devam etti. Daha sonra yapılan dua ile Atık Getirme Merkezi’nin kurdelesi Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, Belediye Başkanı İsmail Say, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Kemal Atlı tarafından kesildi. Açılış töreni, geri dönüşüm malzemeden yapılan malzemelerin sergilendiği stantların gezilmesiyle son buldu.