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Van’da minibüs sürücüleri bilgilendirildi
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehiriçi minibüs ve otobüs sürücülerine yönelik bilgilendirme yapıldı.
VAN 23.09.2021, 17:36
Van Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şehiriçi minibüs ve otobüs sürücülerine yönelik bilgilendirme yapıldı.
Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, kent merkezinde bulunan minibüs-otobüs sürücülerine yönelik bilgilendirme çalışmalarını sürdürüyor. Bugün de Semaverli Kavşak’taki Kent Park önünde yapılan faaliyetlerde, 64 minibüs sürücüsüne trafik bilgilendirmesi yapıldı.