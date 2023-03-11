Van’da mezarlıklarda bahar temizliği

Van Büyükşehir Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte kent genelindeki mezarlıklarda genel temizlik çalışması başlattı.

Van Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler baharın gelmesiyle birlikte temizlik çalışmalarını hızlandırdı. Çalışmalarla birlikte kent genelinde bulunan mezarlıklar, yabani ot ve kuruyan ağaç dallarından arındırılıyor. Mezarlıklarda bakım onarım ve temizlik çalışmaları yıl boyunca rutin olarak devam edecek.