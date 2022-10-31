Van’da mesai sonrası poliklinik hizmeti

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, vatandaşların sağlık hizmetlerinden etkin bir şekilde faydalanabilmesi ve mevcut poliklinik hizmetlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması için mesai sonrası poliklinik hizmeti verileceğini söyledi.

Açıklamalarda bulunan Müdür Muhammed Tosun, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi ve Erciş Şehit Rıdvan Çevik Devlet Hastanesinde bulunan belirli polikliniklerde mesai sonrası da hizmet vermeye başlayacaklarını belirtti. Müdür Tosun, “İhtiyaca binaen Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde kadın doğum, çocuk hastalıkları, perinatoloji, gastroenteroloji, dahiliye, romatoloji, radyoloji, çocuk kardiyoloji, çocuk üroloji, çocuk cerrahi, cildiye, göz hastalıkları ve ortopedi poliklinikleri salı, çarşamba ve perşembe günlerinde saat 17.00 ve 20.00 saatleri arasında hizmet verecek. Van Ağız ve Diş Sağlığı Merkezinde de genel diş poliklinikleri salı ve perşembe günleri 17.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam edecek. Aynı şekilde Erciş Şehit Rıdvan Çelik Devlet Hastanesinde de ortopedi, kulak burun boğaz ve göz hastalıkları poliklinikleri 17.00-20.00 saatleri arasında salı, çarşamba ve perşembe günleri mesai dışı hasta kabulüne başlayacak. Vatandaşlarımız ilgili polikliniklerden randevularını normal randevularını aldıkları gibi MHRS üzerinden alabilir ve yine MHRS üzerinden hangi polikliniğin hangi gün mesai dışı hasta kabulü yapacağı bilgilerine ulaşabilir. Bu hizmetin yürütülmesinde desteklerini esirgemeyen hekim ve personel arkadaşlarımıza da teşekkür eder vatandaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ederiz” dedi.