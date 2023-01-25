Van’da merakla beklenen bilim şenliği başladı

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından düzenlenen bilim şenliği başladı.

İpekyolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından karne festivalleri çerçevesinde Atatürk Sanat Galerisi’nde düzenlenen ‘Meraklı Mucitler Bilim Şenliği’, törenle başladı. Bilim şenliğinde çocuklar; matematik ve mühendislik, enerji, dünya, uzay ve havacılık alanlarındaki birçok konuda uzman eğitmenlerce eğitimler veriliyor.

Konuya ilişkin konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, karne festivalleri etkinlikleri çerçevesinde ‘Meraklı Mucitler’ adı altında bir sergi açtıklarını belirtti. Çocukların deney yapabilecekleri ve gözlemlerde bulunabilecekleri çok güzel bir sergi olduğunu ifade eden Kaymakam Aydın, “Sergimiz ara tatilde herkesin beğenisine sunulmuş durumda. Burada çocuklarımız deneyleri yapmak suretiyle doğa olaylarını anlayabilmeleri, çeşitli aktivitelerden faydalanarak gözlem yeteneklerini geliştirmelerini hedefliyoruz. Bunun dışında büyük bir hizmetimiz daha var. İnşallah bilim merkezini Van’a kazandıracağız. İpekyolu Bilim Merkezimiz için şu anda ihaleye çıkıldı” dedi.