Van’da “Master Plan” çalışması yapılacak

AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal’ın öncülüğündeki Van heyetinin talebi üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından kentin bütüncül imarını esas alan bir “Master Plan” çalışması yapılması hususunda talimat verildi.

AK Parti Van milletvekilleri Abdulahat Arvas ve İrfan Kartal ile 23. Dönem Van Milletvekili ve AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Edremit Belediye Başkanı İsmail Say, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış, Gevaş Belediye Başkanı Murat Sezer, Çaldıran Belediye Başkanı Şefik Ensari ve Erciş İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulmenaf Turan’ın bulunduğu Van heyeti, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’u ziyaret etti. Bakan Kurum başkanlığında yapılan heyetler arası görüşmede Van ve ilçelerine ait yatırımlar ve projeler istişare edildi. Yapılan geniş katılımlı toplantıda; kentsel dönüşüm, imar uygulamaları, millet bahçeleri, konut ihtiyacı, tarım köy projesi ve belediyelerin ihtiyaç ve talepleri değerlendirildi. Van’da artan nüfus ve kırsaldan kente göçün neticesi olarak ortaya çıkan üst ve altyapı ihtiyaçları ve yatırım teklifleri Bakan Kurum’a iletildi. Özellikle kentsel dönüşüm konusunda ısrar edilen toplantıda bakanlıktan Van’a özgü pilot bir uygulama talebinde bulunuldu. Van’a ait yapı stokunun ve binaların doğal afetlere karşı iyileştirilmesi ve gelecek kuşaklara her yönüyle daha yaşanabilir bırakılması için bakanlık marifetiyle bir çalışma yapılması istenildi.

Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, Van heyetinin talebine karşılık Bakan Kurum tarafından Van’ın bütüncül imarını esas alan bir “Master Plan” çalışması yapılması hususunda talimat verildiği belirtildi. Yakın zamanda bakanlık merkez teşkilatından uzman kişilerin görevlendirdiği bir heyet tarafından sahada çalışma yapılarak, nitelikli yerleşim alanları oluşturulacağı ve yeni bir vizyon ortaya konulacağı ifade edilen açıklamada, “Çarpık kentleşmenin yoğun olduğu Van’da, katma değer sağlayacak yeni bir anlayışla doğal çevreyi koruyarak, sürdürülebilir şehirler ve yerleşim yerleri oluşturmak üzere medeniyetler beşiği şehrimizin kimliğini yeniden canlandırmak hedeflenmektedir. Gönül belediyeciliği ile vatandaş odaklı hizmet eden belediyelerimizin projelerine nakdi ve teknik destekler sağlandı. Daha etkin çalışma için yerel yönetimlerimizin ihtiyacı olan araç ve gereçler hibe olarak verildi” denildi.