Van’da LGS öncesi ’Dünya kahvaltı günü’ etkinliği

Van’da hizmet veren Van Düşünür Koleji tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı öncesi veliler ve öğrenciler için ’Dünya kahvaltı günü’ etkinliği düzenleyerek bir ilke imza attı.

5 Haziran ’Dünya kahvaltı günü’nün LGS Sınavı ile aynı tarihe denk gelmesi okul idaresinin böylesine güzel bir etkinlik düzenleyerek hem öğrencilerin motivasyonunu arttırmaya yönelik hem de dışarıda öğrencilerini bekleyen veliler için güzel bir etkinlik oldu.

Okul binasından bağımsız bir alanda velileri ağırlayan okul idaresi adına bilgi veren okul lise müdürü Bilen Beylik yaptığı açıklamada; "Bugün dünya kahvaltı günü ve Van ilimizin meşhur kahvaltı sofrasının ününü bilmeyen yoktur. Bu münasebetle bizlerde Van Düşünür Koleji olarak bu özel günü aynı güne denk gelen ve öğrencilerimizin geleceğini yakından ilgilendiren LGS sınavı ile denk gelmesini farklı bir etkinlik yaparak hem veliler hemde öğrencilerimiz için bir farkındalık oluşturmak istedik" dedi.

Kahvaltı günü etkinliği sonrası velilerin heyecanlı bekleyişi devam etti.