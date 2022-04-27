Van’da ‘kütüphane ve edebiyat sokağı’ açılışı

Van İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez’in destekleriyle Edremit ilçesindeki Türk Telekom Fen Lisesine kurulan kütüphane ve edebiyat sokağı, Vali Mehmet Emin Bilmez’in katıldığı törenle açıldı.

Okuldaki törene Vali Mehmet Emin Bilmez, Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aysun Bekdemir, öğretmen ve öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan Vali Mehmet Emin Bilmez, başta İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez olmak üzere emeği geçenlere teşekkür etti. Öğrencilerin sıklıkla kütüphaneden faydalanmasını isteyen Vali Bilmez, çok kitap okuyan öğrencilerin başarı düzeyinin de çok yüksek olduğunu söyledi.

Kütüphane hakkında bilgi veren Okul Müdürü Ömer Akbaba ise “İl Jandarma Komutanımız tarafından desteklenen kütüphanemizi tamamladık. Kütüphanemiz 8 bin kitap kapasiteli. Kitaplarımızı Van, Ankara ve İstanbul’daki iş insanlarımızdan tedarik ettik. Yine Biyoloji Öğretmenimiz İsmail Işık tarafından 500 kitap hibe edildi. İl Halk Kütüphanesi Müdürü Aysun Bekdemir’in desteği ile modern bir şekilde barkot sistemiyle kitaplarımız yerleştirildi. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekibi de edebiyat sokağının yapımına destek verdi. Hayırlı olsun” dedi.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Emin Bilmez ve protokol üyeleri açılış kurdelesi kesildi.