Van’da ‘Kurtuluş Günü’ coşkusu

Van’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 104’üncü yıldönümü kutlamaları coşkuyla başladı.

Valilik bahçesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı’na çelenk sunumu yapıldı. Daha sonra Cumhuriyet Caddesi üzerinde devam eden törende, günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmaların ardından, Asayiş Bando Komutanlığı ile Van YYÜ’nün konservatuvar öğrencilerinin konseri ile halk oyunları ekibinin gösterisi yapıldı. Daha önce düzenlenen kompozisyon ve resim yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verildiği program, görkemli geçiş töreniyle sona erdi. Öte yandan, 2 Nisan Dünya Otizm Günü etkinlikleri çerçevesinde otizmliler de törende yer aldı.

Törene, Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, Tuşba Belediye Başkanı Salih Akman, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları başkanları, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.