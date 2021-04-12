Van’da korona virüs aşılama çalışmaları devam ediyor

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde (VEAH) toplumsal aşılama sorunsuz bir şekilde ilerliyor.

Koronavirüs Bilim Kurulu tarafından oluşturulan takvim doğrultusunda Türkiye’de aşılamada ikinci aşamanın ikinci grubuna geçildi. Korona virüs aşılama sürecinin tüm hızıyla devam ettiği kentte, sağlık çalışanlarıyla başlayan toplumsal aşılamada 60 yaş üstü vatandaşlarla, eşleri ve sisteme tanımlanan bazı risk gruplarının aşılanmaları da başlatıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde başlatılan çalışmalar Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ek polikliniklerinde (Askeri Hastane) de aralıksız sürüyor.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Sebahattin Çelik, salgının aşı yaptırılarak atlatılabileceğini belirtti. Türkiye’de korona virüsle mücadele kapsamında Çin menşeli Sinovac firması tarafından üretilen CoronaVac aşısının tüm hızıyla uygulanmaya devam edildiğini ifade eden Çelik, “Sağlık çalışanlarımızın ardından 2 Nisan’dan itibaren 60 yaş üstü adliye, İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde çalışan köy öğretmenleriyle kronik hastalığı bulunan vatandaşların aşılanmalarına da başlanıldı” dedi.

“Şu ana kadar yan etkiye rastlanmadı”

Aşının güvenilir olduğunu ve yan etkileri konusunda olağan dışı bir etkiye şu ana kadar rastlanmadığına dikkat çeken Çelik, “Biz bu salgından ülke ve dünya olarak aşı olmadan kurtulamayız. Aşı bu anlamda çok önemlidir. Geçmiş yıllarda birçok hastalığı aşı sayesinde atlattık. Aşının son derece güvenilir olduğunu düşünüyorum. Elbette aşıların yan etkileri olabilir, ancak bu aşının oldukça güvenli olduğunu düşünüyoruz. Çocukluğumuzda olduğumuz birçok aşının üretildiği yöntemlerle elde ediliyor. Ben herkesin çekinmeden aşı olmasını tavsiye ediyorum. Bu salgından ancak aşı olarak kurtulabiliriz” ifadelerini kullandı.

İlk doz aşı olduktan 28 gün sonra ikinci doz aşının olunacağına hatırlatan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Aşının 14 gün sonra koruyuculuğu başlıyor. Yani ilk aşıdan bir buçuk ay sonra koruyuculuğu başlıyor. Aşıdan sonra da maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymaya devam edeceğiz. Covid-19 salgınıyla ilgili bilmediğimiz çok şey var. Aşılanmadan sonra bulaşma olabilir, hastalık geçirilebilir ama hasta olma ihtimali düşük. Hasta olduktan sonra ise hafif şekilde hastalığı geçirme ihtimali yüksektir.”

Emniyet personellerinin aşısına başlanıldı

Van’da sağlık çalışanlarının ardından kamu personellerinin aşılanmalarına da başlanılırken, İl Emniyet Müdür Vekili Ali Akkaş, eşi 3. sınıf Emniyet Müdürü Hatice Akkaş ile birlikte Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelerek ilk doz aşılarını oldu.

Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde polisler ile birlikte aşı olan il Emniyet Müdür Vekili Akkaş, "Bugün randevumuzu alarak Covid-19 aşımızı yaptırdık. Tüm Emniyet mensuplarımız, sistem üzerinden randevularını alarak aşılarını rahatlıkla yaptırabilecekler. Hepimizin amacı Türkiye risk haritasında sarı olan Van’ın renginin maviye dönüşmesini sağlamaktır. Bunun için elimizden gelen gayreti sarf ederek maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymamız gerekmektedir. Salgınla mücadelenin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, ilimizdeki iş yerlerinin açılarak faaliyetlerine devam etmeleri, kamu kurum ve kuruluşlarımızın vatandaşımıza daha hızlı ve sağlıklı hizmet edebilmesi için Müdürlüğümüzce üzerimize düşen her şeyi yapmaya gayret ediyoruz” şeklinde konuştu.