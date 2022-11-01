Van’da Kızılay Haftası etkinliği

Van Büyükşehir Belediyesi Kreş ve Gündüz Bakımevinde ‘Kızılay Haftası’ nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aşevi ve Kreş Şube Müdürlüğüne bağlı Kreş ve Gündüz Bakımevine giden çocuklar, Kızılay ekipleriyle bir araya geldi. 29 Ekim-4 Kasım Kızılay Haftası nedeniyle çocuklarla buluşan ekipler, çeşitli etkinlikler düzenledi. Etkinlikte çocuklar Kızılay ekipleriyle çeşitli oyunlar oynayarak Kızılay hakkında bilgilendirildi.

Etkinlik, “kan bağışı hayat kurtarır” konulu sinevizyon gösterimi ile son bulurken, çocuklara çeşitli ikramlarda bulunuldu.