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Van’da kısıtlamanın olduğu hafta sonu ava çıkanlara ceza
Van’ın Çaldıran ve Gevaş ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasında avlanan 3 kişi ile takozu bulunmayan yarı otomatik tüfekle avlanan 1 kişiye idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.
VAN 12.01.2021, 10:10
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Van’ın Çaldıran ve Gevaş ilçelerinde sokağa çıkma kısıtlamasında avlanan 3 kişi ile takozu bulunmayan yarı otomatik tüfekle avlanan 1 kişiye idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Van İl Şube Müdürlüğü ekipleri, Çaldıran ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda alan koruma kontrol çalışmaları sırasında yapılan denetim ve kontrollerde kaçak olarak avlanan 3 kişi hakkında tutanak düzenlenirken, şahıslar hakkında idari para cezası verilecek.Öte yandan ekipler, Gevaş ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasının yaşandığı hafta sonunda koruma kontrol çalışmaları sırasında avlanma yaptığı tespit edilen 1 şahıs hakkında tutanak düzenlenirken, takoz bulunmayan yarı otomatik tüfeğe el konuldu. Şahıs hakkında idari para cezası ve tazminat kararı alınacak.
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