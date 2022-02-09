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Van’da kış lastiği denetimi
Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kış lastiği denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi.
VAN 09.02.2022, 14:43
Van Emniyet Müdürlüğü görevlileri, kış lastiği denetimi yaparak sürücüleri bilgilendirdi.
Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2022 yılı kış tedbirleri kapsamında denetimlerini sürdürüyor. Trafik güvenliği konusunda vatandaşların bilgilendirilmesi ve farkındalık oluşması amacıyla şehrin farklı noktalarında kış lastiği denetimi yapan ekipler, sürücülere bilgilendirmede de bulundu.