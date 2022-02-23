Van’da keskin nişancı tüfeği ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan operasyonda keskin nişancı tüfeği ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde haksız kazanç sağlayan şahıs/şahısların deşifresine yönelik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği görevlilerince bir ikamette aramada yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Yapılan aramada; 1 adet keskin nişancı tüfeği, 2 adet keskin nişancı tüfek şarjörü, 1 adet keskin nişancı tüfeği dürbünü, 83 adet 7.62x54 mm fişek, 1 adet tabanca şarjörü, 82 adet 9 mm fişek, 23 adet parça tesirli 9 mm fişek, 25 adet 7.65 mm fişek ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsurları ile ilgili 2 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet Suçundan (13. Madde) işlem yapılan şüpheli şahıslar, müdürlüğümüzdeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecektir” denildi.