Van’da karla mücadele çalışması

Van’da dünden bu yana aralıklarla etkili olan kar yağışı ile birlikte çalışmalarına başlayan büyükşehir belediyesi ekipleri, bir yandan küreme ve tuzlama çalışması yaparken, bir yandan da kapalı mahalle yollarını açmak için çalışıyor.

Kar yağışı ile birlikte harekete geçen Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekipleri, merkezdeki 25 ana arter ve 65 ara arterde küreme ve tuzlama çalışması yaparken, kaldırım ve yaya yolları da temizleniyor. Canla başla çalışan ekipler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kapalı kırsal mahalle yollarını açmak için harekete geçti. Yapılan çalışmalarla Saray, Özalp, Muradiye, Bahçesaray, Çaldıran ve Çatak ilçelerinde kapalı olan 28 mahalle ve 2 mezra yolu ulaşıma açılacak. İlçe belediyeleri ile koordinasyon halinde yürütülen çalışmalarla muhtemel olumsuzlukların önüne geçmek için yoğun bir mesai harcanıyor.

Öte yandan, kent genelinde bugün ve yarın kar yağışının aralıkla devam etmesi beklenirken, Van Büyükşehir Belediyesi 600 personel ve 300 iş makinesiyle karla mücadele ediyor.