Van’da karla mücadele çalışması

Van’da gece saatlerinde aniden bastıran kar yağışı büyükşehir belediyesi ekiplerini harekete geçirdi.

Kentte mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Gece saatlerinde aniden bastıran yoğun kar yağışı, karla mücadele ekiplerini de alarma geçirdi. Kar yağışıyla birlikte harekete geçen ekipler, 11 müdahale noktasında gece boyu küreme-tuzlama çalışması yaptı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda 25 ana arter ve 65 ara arterde büyük bir özveri ile çalışan ekipler muhtemel mağduriyetlerin önüne geçerken, ana caddeler de yürütülen çalışmayla açık tutuldu.

Ayrıca ekipler kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası bir yandan kapalı yolları temizlerken, bir yandan da yolda kalan vatandaşların imdadına yetişti.

Öte yandan, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan 129 mahalle ve bu mahallelere bağlı 196 mezra yolunun açılması için çalışmalar aralıksız sürüyor.