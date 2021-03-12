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Van’da kar yağışı ve yoğun sis
Van’da etkili olan kar yağışı ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
VAN 12.03.2021, 16:07
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Van’da etkili olan kar yağışı ve yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.
Muradiye ilçesinde etkisini arttıran kar yağışı ve yoğun sis trafikte aksamalara neden oldu. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü Van-Muradiye karayolunda sürücüler ilerlemekte zorlanırken, olası bir kazaya mahal vermemek amacıyla hız limitlerini düşürdüler.Kar yağışının etkisini sürdürdüğü bölgede, yetkililer sürücülerin takip mesafelerini koruyarak dikkatli bir şekilde trafikte ilerlemesini istedi.