Van’da kar yağışı kartpostallık görüntüler oluşturdu

Van’da etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler oluşurken, vatandaşlar oluşan manzara karşısında fotoğraf çektirdi.

Van’da dün akşam saatlerinde yağan kar, hayatı olumsuz etkilerken birçok mahalle yolunu da ulaşıma kapattı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ve belediye ekipleri, yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Kartopu oynayan vatandaşların yanı sıra ağaç dallarına düşen kardan dolayı kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.