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Van’da kar yağışı kartpostallık görüntüler
VAN'DA GEÇTİĞİMİZ HAFTA SONU ETKİLİ OLAN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI.
VAN 04.04.2023, 12:55
Van’da geçtiğimiz hafta sonu etkili olan kar yağışının ardından kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.
Hafta sonu Doğu Anadolu Bölgesi’nin büyük bölümünü etkisi altına alan kar yağışı Van’da da hayatı durma noktasına getirdi. Kar yağışı ile birlikte tüm şehir beyaza büründü, yüzlerce mahalle yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte harekete geçen Karayolları ve belediye ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürürken, kar yağışı sonrası kar altına kalan Van Kalesi, Hoşap Kalesi, Edremit ilçesi ve Akdamar Adası’nda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.