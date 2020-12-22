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Van’da kar yağışı
Van’da uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili oldu.
VAN 22.12.2020, 10:37
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Van’da uzun bir aradan sonra kar yağışı etkili oldu.
Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Van’da sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Yüksek kesimlerin tamamen beyaza büründüğü kentte vatandaşlar sabah saatlerinde kar yağışıyla karşılaştı.Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünce günlük yapılan hava tahmininde, bölge genelinde havanın çok bulutlu ve kar yağışlı olması beklendiği belirtildi. Meteoroloji, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte gün boyunca yer yer pus ve sis hadisesi beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.
7°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|13
|26
|2. Galatasaray
|12
|23
|3. Fenerbahçe
|13
|23
|4. Beşiktaş
|12
|22
|5. Gaziantep FK
|12
|21
|6. Hatayspor
|12
|21
|7. Karagümrük
|13
|20
|8. Malatyaspor
|12
|19
|9. Göztepe
|13
|18
|10. Kasımpaşa
|13
|18
|11. Trabzonspor
|13
|17
|12. Antalyaspor
|13
|17
|13. Konyaspor
|12
|15
|14. Başakşehir
|12
|15
|15. Rizespor
|12
|15
|16. Sivasspor
|12
|14
|17. Gençlerbirliği
|12
|12
|18. Kayserispor
|12
|10
|19. Ankaragücü
|12
|9
|20. Denizlispor
|12
|9
|21. Erzurumspor
|13
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|15
|29
|2. Ankara Keçiörengücü
|15
|27
|3. Samsunspor
|15
|27
|4. Tuzlaspor
|14
|27
|5. Altınordu
|15
|27
|6. Altay
|14
|26
|7. Adana Demirspor
|14
|25
|8. İstanbulspor
|13
|22
|9. Bursaspor
|15
|21
|10. Bandırmaspor
|15
|18
|11. Ümraniye
|15
|17
|12. Menemen Belediyespor
|14
|15
|13. Balıkesirspor
|14
|15
|14. Boluspor
|14
|13
|15. Akhisar Bld.Spor
|14
|13
|16. Adanaspor
|11
|12
|17. Ankaraspor
|14
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|14
|31
|2. Leicester City
|14
|27
|3. M. United
|13
|26
|4. Everton
|14
|26
|5. Tottenham
|14
|25
|6. Southampton
|14
|24
|7. Man City
|13
|23
|8. Chelsea
|13
|22
|9. Aston Villa
|12
|22
|10. West Ham
|13
|21
|11. Wolverhampton
|14
|20
|12. Newcastle
|13
|18
|13. Crystal Palace
|14
|18
|14. Leeds United
|14
|17
|15. Arsenal
|14
|14
|16. Burnley
|13
|13
|17. Brighton
|14
|12
|18. Fulham
|14
|10
|19. West Bromwich
|14
|7
|20. Sheffield United
|14
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|12
|29
|2. Real Madrid
|14
|29
|3. Real Sociedad
|15
|26
|4. Villarreal
|14
|25
|5. Barcelona
|13
|21
|6. Granada
|13
|21
|7. Sevilla
|12
|20
|8. Celta de Vigo
|14
|19
|9. Cádiz
|14
|18
|10. Athletic Bilbao
|14
|17
|11. Getafe
|13
|16
|12. Real Betis
|14
|16
|13. Valencia
|14
|15
|14. Eibar
|14
|15
|15. Levante
|13
|14
|16. Elche
|12
|14
|17. Deportivo Alaves
|14
|14
|18. Real Valladolid
|14
|14
|19. Huesca
|14
|11
|20. Osasuna
|13
|11
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