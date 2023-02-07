Van’da kar yağışı başladı

Van’da aralıklarla yağan ve öğle saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı şehri beyaza bürürken, 366 yerleşim yeri ulaşma kapandı.

Hava sıcaklığının eksi 1 olduğu Van’da, sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan kar yağışı şehri beyaza bürüdü. 141 mahalle, 225 mezra olmak üzere toplam 366 yerleşim yerinin ulaşıma kapandığı Van’da, Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekiplerinin karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürüyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, Doğu Bölgelerde çığ tehlikesine dikkat çekerek, "Yapılan son değerlendirmelere göre; son günlerde meydana gelen kar yağışlarıyla doğu bölgelerde özellikle de dağlık alanlarda yüksek kar örtüsü oluşmuştur. Doğu Anadolu’nun doğusu başta olmak üzere yükse kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İklim değişikliği nedeniyle kar yağışının son yıllarda azaldığını ifade eden vatandaşlar ise ülke olarak zor günlerden geçtiklerini söylediler. Merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan depreme de değinen vatandaşlar, depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara ise acil şifalar dilediler.