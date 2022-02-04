Van’da kar yağışı

Van’da aralıklarla yağan ve akşam saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Hava sıcaklığının gündüz 5, gece ise 10 dereceye kadar düştüğü kentte öğle saatlerinde aralıklarla kar yağışı etkili oldu. Trafikte de zaman zaman aksamalara neden olan kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, havanın çok bulutlu olacağı belirtilerek, “Van çevresinde gün boyu aralıklı kar yağışlı, Van’ın güney kesimlerinde ise aralıklı yoğun kar yağışlı geçeceği tahmin edilmektedir. Ayrıca sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor” denildi.

Kar yağışının kuraklığa ve yer altı sularına olumlu faydaları olacağını ifade eden vatandaşlar ise mart ayına kadar karın yağması gerektiğini söyledi.