Van’da kar yağışı

Van’da öğle saatlerinden itibaren etkili olmaya başlayan kar yağışı, kurak geçen aylardan sonra vatandaşı heyecanlandırdı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden alınan bilgilere göre, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerine kadar Van ve Bitlis’te akşam saatlerine kadar Hakkari çevrelerinin aralıklı kar yağışlı geçeceği, buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin edildiği belirtildi. Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu Van, Bitlis ve Muş’ta öğle ve akşam saatlerinde aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor" denildi.

Vatandaşlar ise son zamanlarda yağışların çok az olduğunu belirterek, yazın kuraklığın yaşanmaması için kar yağışının zirai açıdan önemli olduğunu söyledi. Geçtiğimiz kış ayında kar yaşının az olduğunu ifade eden vatandaşlar, önümüzde ekin döneminin bereketli geçeceğinden umutlu olduğunu kaydetti.