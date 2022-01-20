Son Dakika
Kara alışık olmayan Şanlıurfalılar ayakta duramadı... Düşe kalka yürüyen vatandaşlar böyle görüntülendi
TBMM Başkanı Şentop: “Siyaset yapanların terörle bağlantılı söylemler içerisinde olması asla kabul edilebilir bir durum değil”
Esenyurt İnönü Mahallesi’nde, bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katı alevlere teslim olurken olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Van’da kar tatili
Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın için tatil edildi.
VAN 20.01.2022, 14:23
Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın için tatil edildi.
Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim 1 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir. İlçe merkezlerinde bulunan okullarda isteyen öğrencilerimiz karnelerini alabilirler” denildi.