Van’da kar tatili

Van’da olumsuz hava şartları nedeniyle il genelinde okullar yarın için tatil edildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartları nedeniyle 21 Ocak 2022 Cuma günü ilimiz genelinde ilk ve orta dereceli eğitim öğretim 1 gün daha tatil edilmiştir. Engelli ve hamile kamu personeli idari izinlidir. İlçe merkezlerinde bulunan okullarda isteyen öğrencilerimiz karnelerini alabilirler” denildi.