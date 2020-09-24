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Van’da kapsamlı kaldırım işgali denetimi

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN ANA ARTERLER VE ARA SOKAKLARDA KALDIRIM VE YOLLARI İŞGAL EDENLERE YÖNELİK KAPSAMLI DENETİM GERÇEKLEŞTİRDİ.

VAN 24.09.2020, 18:05
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Van’da kapsamlı kaldırım işgali denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi tarafından ana arterler ve ara sokaklarda kaldırım ve yolları işgal edenlere yönelik kapsamlı denetim gerçekleştirdi.

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü ile İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması ile yapılan denetimlerde, kaldırım ve yolları işgal ederek yaya ve araç güvenliğini tehlikeye atanların malzemelerine el konulurken, çok sayıda kişiye ise cezai işlem uygulandı.

Denetimlerde önce kaldırım ve yolları işgal edenler tek tek uyarıldı. Uyarılara aldırış etmeyerek reklam tabelaları ve malzemelerini kaldırmayanlara ise müdahale edildi.

Kaldırım işgalleri nedeniyle meydana gelen sorunların ortadan kaldırılması için esnafı daha sorumlu davranmaya davet eden Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç, "Van Büyükşehir Belediyesi olarak ana arterlerde iki gündür kaldırım, engelli bandı ve yolları işgal ederek yaya ve araç trafiğini tehlikeye sokanlara yönelik denetim yapıyoruz. Bugün de İl Emniyet Müdürlüğü ve İpekyolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleriyle birlikte Yüzbaşıoğlu ve Koçibey gibi esnaf yoğunluğu olan sokaklarda denetim yaptık. Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir kent için denetimlerimiz aralıksız bir şekilde sürecek" dedi.

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