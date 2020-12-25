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Van’da Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) toplantısı yapıldı

Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz başkanlığında Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) il planlama ve geliştirme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

VAN 25.12.2020, 15:50
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Van’da Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) toplantısı yapıldı

Van Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz başkanlığında Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KUSİ) il planlama ve geliştirme kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

Van ilinin sanayi ve teknolojik yatırımlarının planlanması ve geliştirilmesi için Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği il planlama ve geliştirme kurulu toplantısı Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz başkanlığında Valilik toplantı salonunda yapıldı. Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nevzat Gün’ün sekreteryasını yürüttüğü toplantıya VANTSO Başkanı Nejdet Takva, OSB Başkanı Memet Aslan, DAKA Genel Sekreteri H.İbrahim Güray, Teknokent Müdürü Bilgin Yazlık, İŞGEM Müdürü Mahmut Gedik, İŞKUR Müdürü M.Salih Serçe, KOSGEB Müdürü Bilal Emre Yörük, TSE, Van Büyükşehir Belediyesi ve Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nin temsilcileri katıldı.

Toplantıda il sanayi durum raporu sunumunun ardından, il sanayisinin önünde bulunan fırsatlar, tehditler, güçlü ve zayıf yönleri değerlendirildi. Sanayi ve teknolojinin geliştirilmesi için verilen devlet yardımlarındaki son durum hakkında bilgiler verildi. Toplantıda Covid-19 pandemisinin ilin sanayi üretimi ve istihdamı üzerinde oluşturduğu etkilerin (fırsatlar ve tehditler) tespit edilmesinin, olumsuz etkilerin azaltılmasının ve normalleşme süreci ve sonrası için gerekli hazırlıklar il özelinde güçlü olunan “Gıda ürünleri”, “Metalik olmayan mineral ürünler”, “Diğer madencilik ve taş ocakçılığı” sektörlerinin sorunlarının tespit edilmesi ve mevcut konumlarının korunması ve geliştirilmesi için gerekli çalışmalar ele alınarak inşaat sektöründeki imalatların bir yerde kümelenmesi yeni sanayi alanlarının oluşturulması. Van TSO ile birlikte il özelinde ithal edilen ürünlerin yurt içinden temini konusunda tarama yapılması ve potansiyel iş birliği çalışmalarının başlatılması. İlin ihracat kapasitesinin artırılabilmesi maksadıyla yeni ürün geliştirilmesi ve yeni pazarlara ulaşılabilmesi için potansiyel ürün ve üreticilerin tespit edilmesi konusunda bilişim sistemleri ve oyun yazılımı konuları ele alınarak Teknokent yönetimiyle işbirliğinin geliştirilmesi. Ülke genelinde ithalatı yapılan ürünlerin (Savunma sanayi, enerji sektörü, ulaşım araçları gibi) il tarafından karşılanabilmesi için ana yüklenici veya tedarikçi olabilecek potansiyel ürün ve üreticilerin tespit edilmesi ve Van OSB yönetimiyle gerekli çalışmaların planlanması konuları değerlendirildi.

Toplantıda söz alan Van TSO Başkanı Nejdet Takva, “Dünyanın neredeyse tamamında sosyal bir izolasyona neden olan bu süreç ekonomik anlamda arz ve talep eğrisinde bir resesyon (durgunluk) meydana getirmiş ve dolayısıyla ekonomi yönetimi durağan bir hal aldığı, bu çerçevede sürecin meydana getirildiği durağanlığı eski haline getirmektense pandemi sürecinde değişen küresel ekonomik dengeleri dikkate etmek ve yeni bir iktisadi paradigmayı tartışarak strateji geliştirmek gerekmektedir. Tekstil sektörü derinlemesine el alınmalıdır. Bu kapsamda üretimin gelişmesi ile birlikte tekstil ve yan dalı olan diğer mesleki eğitimlerle kentimizde kalifiye işgücünün arttırılması hedeflenmelidir. Bu noktada lojistik, pazarlama ve hammadde tedariki konusunda stratejiler geliştirilmeli ve bu üretimin yerellikten ziyade uluslararası bir perspektiften katma değer oluşturması planlanmalıdır” dedi

Daha sonra söz alan DAKA Genel Sekreteri H. İbrahim Güray, “Van ilinde son yıllarda sanayi bölgelerinin yatırımlarında önemli artış yaşanmıştır. Van OSB’de 2018 yılı Cazibe Merkezleri Destekleme Programı (CMDP) kapsamında “Van Tekstil ve Hazır Giyim OSB Altyapı Projesi” uygulanmaktadır. 5. etabın bir kısmının altyapısının ajans desteğiyle tamamlanması ve tekstil ve hazır giyim yatırımlarının hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Erciş OSB’de ise 2020 Yılı “Van Erciş OSB Enerji Nakil Hattı ve Yol Altyapı Projesi” uygulanmaktadır. Salgından kaynaklı bu yatırımlarda bir aksama olmamıştır. Van ilinin en çok ticari ilişki kurduğu ülkelerin başında gelen İran ile ihracat ve ithalat çok gerilemiştir. 2020 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında bir önceki yıla göre İran ile ihracat sırasıyla yüzde 94,7, yüzde 89,6, yüzde 75,9; ithalat ise sırasıyla yüzde 99,7, yüzde 89,8 ve yüzde 90,1 seviyesinde azalmıştır. Ajans desteğiyle kurulan Tekstilkent’in 32 binasında tekstil ve hazır giyim firmaları faaliyetlerine devam etmektedir“ dedi.

KOSGEB Müdürü Bilal Emre Yörük ise “Dezenfektan, koruyucu elbise, koruyucu gözlük, maske ve eldiven gibi ürünleri yerli imkânlarla üreten işletmelere, 6 milyon TL destek üst limitli Teknoyatırım Destek Programımı başvurusu hakkı tanınmıştır. İmalat sanayinde dijitalleşme proje teklif çağrılarına 2020 yılında da devam edilmiş ve 2020 çağrıları kapsamında sanayide dijital dönüşüm konusunda proje sunan KOBİ’lerimizin; başvuruları değerlendirilerek destekler sağlanmıştır. KOBİ’lerin borçlarına ilişkin nisan, mayıs, haziran dönemine tekabül eden taksitlerinde vade sonuna eklenecek şekilde 3 aylık ertelemeye gidilmiş 65 işletmenin ertelemeden faydalanması sağlanmış ve bu süreçte yasal faiz de uygulanmamıştır. Aynı şekilde; hâlihazırda ikinci ve güncel bir borç erteleme imkânı sağlanmış ve başvurular 1 Şubat 2021 tarihi mesai bitimine kadar alınacak olup 18 taksitle ödeme imkânı sunulmuştur” dedi.

Son olarak söz alan Teknokent Müdürü Bilgin Yazlık, “Teknokent kira ödemelerini 2 ay ertelemiş ve kuluçka firmalarından 2 ay kira almamıştır. Kiracılara uygulanan KDV oranın Covid-19 salgını nedeniyle yüzde 18’den yüzde 8’e düşürülmüştür. Bölgede faal olan firmaların Ar-Ge çalışanları yapılan mevzuat düzenlemesi sayesinde çalışma sürelerinin yüzde 40’ına kadar uzaktan çalışabilmekte ve yüzde 100 muafiyet kullanabilmektedir. BİGG Start One Projesi ve Patent Growth projesi kapsamında yürütülmesi gereken tüm faaliyetler online olarak gerçeklemektedir” dedi.

Toplantı Vali Yardımcısı Mesut Ozan Yılmaz’ın toplantıdaki konuları değerlendiren kapanış konuşmasının ardından sona erdi.
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