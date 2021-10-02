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Van’da kahvaltı salonlarına ‘fahiş fiyat’ denetimi

Van’da kahvaltı sektöründe hizmet veren işletmelerde ’fahiş fiyat’ ve ’hijyen’ denetimi yapıldı.

VAN 02.10.2021, 11:15
Van’da kahvaltı salonlarına ‘fahiş fiyat’ denetimi

Van’da kahvaltı sektöründe hizmet veren işletmelerde ’fahiş fiyat’ ve ’hijyen’ denetimi yapıldı.

Kentin önemli değerlerinden olan Van Kahvaltısı ile ilgili gelen şikayetler üzerine harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ile Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, ortak denetim yaptı. Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Kahvaltıcılar Sokağı başta olmak üzere kent genelindeki kahvaltı işletmelerini tek tek gezen ekipler, spekülatif fiyat uyguladığı ve hijyen kurallarına uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uyguladı.

Vatandaşların sağlıklı ve hijyenik gıdaya ulaşmasını hedefleyen ve gıda mühendisleri eşliğinde gerçekleştirilen denetimlerin devam edeceği belirtildi.

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