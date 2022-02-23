Van’da “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” toplantısı

Van Vali Yardımcısı Adem Balkanlıoğlu başkanlığı ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı 2022-2025 Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı’ yapıldı.

İl müdürlüğüne bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürlüğü koordinatörlüğünde düzenlenen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele (2022-2025)" Van İl Eylem Planı Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısına İl Müdürü Tarık Kuşman, İl Müdür Yardımcısı Vekili ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi Müdürü Nesibe Yılmaz, paydaş kurum ve kuruluş ile STK temsilcileri katıldı.

Toplantıda "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Sıfır Tolerans" ilkesi çerçevesinde il eylem planı bünyesindeki 5 ana hedefte yer alan faaliyetler üzerine çalışılırken, kurum ve kuruluşların bu kapsamdaki hedefleri üzerine yıl içinde gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler onaylanmak üzere komisyon kuruluna sunuldu.