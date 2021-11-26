Van’da ‘kadına yönelik şiddetle mücadele’ semineri

Van Büyükşehir Belediyesi, ’25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü’ etkinlikleri kapsamında seminer düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında çeşitli etkinlikler düzenliyor. Bu kapsamda Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kadın ve Aile Merkezi’nde bir seminer düzenledi. Yapılan seminere Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Şebnem Kartal, İpekyolu İlçe Sağlık Müdürü Semra Gümüş ve kadınlar katıldı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği seminerde İl Sağlık Müdürlüğünden görevli sosyal çalışmacı Mehmet Vefa Narman tarafından "Şiddet ve Şiddetin Türleri”, İl Sağlık Müdürlüğü’nden görevli Psikolog Fadıl Berk tarafından "Şiddetin Psikolojik Yönleri", Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden görevli sosyal çalışmacı Fatma Şen tarafından ise "Şiddetle İlgili Kanun ve Mevzuat" konulu bilgiler verdi.

Seminer, yapılan sunumların ardından soru cevap ile sona ererken, merkeze kurulan stantta ise kadınlara aşı yapıldı.