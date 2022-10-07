Van’da ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi’ semineri

Van Büyükşehir Belediyesi, personeline yönelik başlattığı ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eğitimi’ seminerini tamamladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından imzalanan protokolle ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Eylem Planı’ çerçevesinde Türkiye’de 5 milyon erkeğe ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele’ farkındalık seminerleri verildi. Proje çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ve İnsan Kaynakları ve Eğitim Dairesi Başkanlığının ortak çalışması ile belediyede çalışan erkek personele 4 gün boyunca iki seans şeklinde seminer verildi.

Hacıbekir Mahallesi Kültür Merkezi konferans salonunda gerçekleşen seminerlerde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinde görevli psikolojik danışman ve Rehber Öğretmen Cahide Bişkin ve Sosyal Hizmet Uzmanı Zeynep Ayaz katılımcılara şiddetin tanımı ve türleri, şiddetin kadın ve çocuk üzerindeki olumsuz etkileri, şiddetle mücadelede önleyici ve koruyucu tedbir kararları ile 6284 sayılı Kanun, şiddet mağdurlarının başvurabileceği kurum ve destek sistemleri konularında bilgiler verdi.

Van Büyükşehir Belediyesi personelinin ilgi gösterdiği seminer soru cevap kısmıyla son buldu.