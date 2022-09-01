Van’da ‘Kadına El Kalkamaz’ bilgilendirmesi

Van İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince müşterek olarak ‘Kadına El Kalkamaz’ sloganı ile erkeklere farkındalık oluşturmak maksadıyla bilgilendirme faaliyeti yapıldı.

Ekipler, 500 erkek vatandaşa kadın hakları hakkında bilgi vererek, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının önemini anlattı. Toplamda 500 bilgilendirme broşürü dağıtımını sağlayan ekipler, Van ilinde aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarına devam edeceklerini belirtti.