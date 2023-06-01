Van’da kaçakçılık operasyonu

Van’da kaçakçılık yaptıkları belirlenen 158 şahıs yakalanırken, çok sayıda malzemeye de el konuldu.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca kaçakçılıkla mücadele bünyesinde yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “1-31 Mayıs 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmada; toplam 125 olayda 158 şahıs yakalanmış, aramalarda çeşitli markalarda 23 bin 194 paket bandrolsüz kaçak sigara, 100 adet kaçak puro, 38 adet kaçak cep telefonu ve 70 litre kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir” denildi.